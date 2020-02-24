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February 24 2020 - 23:48

الجيش السوري يسيطر على قرى معرة حرمة ومعرزيتا وجبالا بريف إدلب

منذ 2 ساعة 24 February، 2020
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سورية - عربي وإقليمي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، اليوم الاثنين، بأن وحدات من الجيش السوري سيطرت على قرى معرة حرمة، ومعرزيتا، وجبالا، بريف إدلب.

وأعلنت القوات السورية، صباح اليوم، استعادة السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي، مؤكدة تحرير قرى الشيخ مصطفى، والنقير، وكفر سجنة، وأرينبة، وسطوح الدير، بعد معارك مع المجموعات المسلحة.

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى أن وحدات الجيش سيطرت على قريتي أرينبة وسطوح الدير بريف إدلب الجنوبي، وأنها تتقدم باتجاه دير سنبل وترملا.

وتأتي هذه التطورات غداة سيطرة الجيش السوري على قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

المصدر: وكالة سانا

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