الاحتلال واصل عدوانه على غزة، والمقاومة تضرب المستوطنات

واصل الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على غزة بالغارات الجوية والقصف المدفعي فيما تصدت المقاومة برشَقاتٍ صاروخِية باتجاهِ المستوطنات.

واعلنت إذاعة جيش الاحتلال انه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخًا على “مستوطنات ومدن الجنوب” منذ صباح اليوم مثل عسقلان ومستوطنات غلاف غزة وغيرها. وقال الاعلام العبري انه تم إطلاق 23 صاروخاً وقذيفة هاون على المجلس الإقليمي إشكول فقط خلال الساعات الاخيرة..

وقد اصيب عدد من المستوطنين والحق القصف اضرارا بالمنازل والمصانع الصهيونية. بالمقابل اصيب عدد من الفلسطينيين بالغارات على المواقع الفلسطينية والاماكن المدنية.

الطيران الحربي الاسرائيلي استأنف مساء اليوم قصف المواقع والاهداف في قطاع غزة، حيث قصف استراحة في دير البلح وسط قطاع غزة، ودراجة نارية بالقرب من مصنع الستار على شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة، وموقع براق التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي بنحو خمسة صواريخ، بالقرب من نتساريم جنوب مدينة غزة بحسب موقع فلسطين اليوم.

وفي بيان عسكري اعلنت سرايا القدس أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق ووعدت الشعب الفلسطيني وأمتنا بأن تستمر في جهادها وترد على أي تماد من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية