لحظة إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 20:58

لحظة إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة

منذ 1 ساعة 24 February، 2020
صواريخ المقاومة غزة
خبر وصورة

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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