“سرايا القدس” تعلن انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال الإسرائيلية في خانيونس والعاصمة السورية دمشق.

ووعدت السرايا في بيان لها الاثنين “الشعب الفلسطيني والأمة بأن تستمر في جهادها وترد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا”.

يشار إلى أن سرايا القدس قصفت المستوطنات الصهيونية منذ مساء أمس الاحد بالصواريخ، رداً على اغتيال العدو للشهيد محمد الناعم شرق خانيونس والتنكيل به من قبل جرافة اسرائيلية، وقصف الطيران الحربي لموقع لسرايا القدس في دمشق واستشهاد اثنين من أفرادها.

المصدر: فلسطين اليوم