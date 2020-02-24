وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني: مهما كذبتم في ملف الكهرباء سنبقى بالمرصاد لأن فسادكم كبير وسنردّ بمؤتمر صحافي يوم الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 20:58
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حزب الله يدين بشدة محاولة العدو الإسرائيلي استهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق
حزب الله: القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً لحركة الجهاد الإسلامي عدوان غادر وجبان
حزب الله يدين الجريمة التي ارتكبها الإحتلال في قطاع غزة والتي أدت لاستشهاد مواطن فلسطيني والتنكيل بجثته
حزب الله: الصمت عن الجريمة الصهيونية في غزة هو بمثابة غطاء وتأييد لها ويعبّر عن انحياز فاضح لصالح القتلة الإسرائيليين
الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة ويستهدف بعدد من الغارات مناطق متفرقة من القطاع وسقوط عدد من الإصابات
المقاومة الفلسطينية تطلق عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة وسقوط صاروخ في عسقلان
سرايا القدس تعلن عن استهداف مستوطنات للإحتلال رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال الشهيدين منصور وسليم
الناطق بإسم حركة الجهاد الإسلامي: سرايا القدس حاضرة في الميدان وقادرة على إدارة المعركة إلى المدى الذي يردع العدو
وفد من حماس والفصائل الفلسطينية يتوجه إلى القاهرة الأربعاء القادم لإجراء مباحثات حول العدوان الإسرائيلي على غزة
رئيس حكومة العدو: لست في عجلة من أمري لخوض حرب لكن على حماس أن تعلم أن ذلك يمكن أن يحدث في أية لحظة
وزير الأمن الإسرائيلي: اقتربنا من اتخاذ قرار بشن حملة بغزة ولكن ليس من المثالي اتخاذ مثل هذا القرار في أسبوع الانتخابات
رئيس حزب ازرق - ابيض بيني غانتس: الردع لم يتآكل بل تم محوه وسنعمل على أن تكون الجولة المقبلة هي الأخيرة
نتنياهو يلغي حضور مؤتمرات حزب الليكود في طبريا وصفد ويجري مشاورات أمنية في وزارة الحرب الصهيونية
الأمانة العامة للبرلمان اللبناني لمنسق الأمم المتحدة: لسنا بحاجة لدروس بكيفية التشريع ولم يحدث أن شرعنا خلف أبواب موصدة
الحكومة اللبنانية تكلف البلديات بالإشراف على تطبيق العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سجلت إصابات بكورونا
وزير الصحة اللبناني يعلن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من البلدان التي رصد فيها "كورونا"
مستشفى بيروت الحكومي: 5 حالات في الحجر الصحي 4 منها نتيجتها سلبية والحالة الوحيدة المصابة بكورونا مازالت في العزل
منظمة الصحة العالمية: على العالم أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي "كورونا" وعليه الاستعداد لـ "وباء عالمي محتمل"
سلطنة عمان تعلن تسجيل أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا لمواطنتين قدمتا من إيران
الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف ادلب ويستعيد السيطرة على بلدات عدة أبرزها معرزيتا ومعرة حرمة وجبالا ومعرة ماتر
وزير الخارجية الروسي: تصريحات واشنطن بشأن إمكانية الاتفاق مع إرهابيي "هيئة تحرير الشام" في سوريا أمر غير مقبول
سيرغي لافروف: نأمل أن يكون بإمكاننا أن نقوم مع تركيا بما من شأنه ألا يشعر الإرهابيون أنهم أصحاب مكان في سوريا
تنسيقيات المسلحين: مقتل وإصابة 10 جنود أتراك إثر استهداف الطيران الروسي نقطة المراقبة التركية في كنصفرة بريف إدلب
خلية الإعلام الأمني في العراق: مقتل 3 إرهابيين مقربين من زعيم تنظيم داعش واعتقال 7 بعملية نوعية شمالي البلاد
مجلس النواب العراقي يعقد الخميس المقبل جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي
وزير المياه السوداني يعلن عن عقد اجتماع نهاية الشهر الجاري في واشنطن حول بناء سد النهضة الأثيوبي
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطلب من البعثة الأممية تأجيل الحوار السياسي إلى ما بعد الجولة الثالثة من المسار العسكري
البعثة الأممية في ليبيا تقول إن طرفي اللجنة العسكرية المشتركة سيعرضان مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار على قيادتيهما
وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني: مهما كذبتم في ملف الكهرباء سنبقى بالمرصاد لأن فسادكم كبير وسنردّ بمؤتمر صحافي يوم الجمعة
منذ 2 ساعة
24 February، 2020
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