اليمن: قوى العدوان تقصف بـ8 صواريخ كاتيوشا والرشاشات الثقيلة والمتوسطة مزارع وممتلكات اليمنيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 17:46

اليمن: قوى العدوان تقصف بـ8 صواريخ كاتيوشا والرشاشات الثقيلة والمتوسطة مزارع وممتلكات اليمنيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة

منذ 6 mins 24 February، 2020
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