حزب الله يستغرب الصمت المريب للحكومات والمنظمات الحقوقية عن هذا التعرض البشع للذات الانسانية ويعتبر الصمت بمثابة تأييد لها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 17:46

حزب الله يستغرب الصمت المريب للحكومات والمنظمات الحقوقية عن هذا التعرض البشع للذات الانسانية ويعتبر الصمت بمثابة تأييد لها

منذ 22 mins 24 February، 2020
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