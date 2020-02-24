حزب الله يعتبر القصف الذي استهدف مركزاً للحركة وأدى إلى ارتقاء شهيدين عدوان جبان لن يؤدي إلا إلى مزيد من تصميم المجاهدين على تحرير الأرض والمقدسات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 17:46

حزب الله يعتبر القصف الذي استهدف مركزاً للحركة وأدى إلى ارتقاء شهيدين عدوان جبان لن يؤدي إلا إلى مزيد من تصميم المجاهدين على تحرير الأرض والمقدسات

منذ 24 mins 24 February، 2020
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