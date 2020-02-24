رويترز: إصابة 10 أشخاص على الأقل إثر اقتحام سيارة مسرعة لحشد من الناس في مدينة فولكمارسن في #ألمانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 17:46

رويترز: إصابة 10 أشخاص على الأقل إثر اقتحام سيارة مسرعة لحشد من الناس في مدينة فولكمارسن في #ألمانيا

منذ 55 mins 24 February، 2020
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