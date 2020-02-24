الرئيس بري لجمعية الصناعيين: ما يحتاجه القطاع سيتأمن فهو والزراعة الرافعة الأساسية لإعادة بناء إقتصاد منتج

طمأن رئيس مجلس النواب نبيه بري وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين “ان ما يحتاجه القطاع الصناعي من أموال لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع سوف تتأمن وان الحكومة والوزارة المعنية في صدد إيجاد المخارج لتأمين كل ما يحتاجه الصناعيون بما يمكنهم من النهوض مجددا”.

كلام الرئيس بري جاء في خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.

وأكد رئيس المجلس “ان كل القطاعات الإنتاجية في لبنان ربما تكون بحاجة الى إعادة هيكلة بما يتلاءم مع التحديات ومتطلبات المرحلة، بإستثناء قطاعي الصناعة والزراعة، فهما القطاعان الوحيدان اللذان يجب حمايتهما وتأمين كل وسائل البقاء والتطور لهما، بإعتبارهما الرافعة الأساسية التي يمكن البناء عليها لإعادة بناء إقتصاد وطني منتج، ومن خلالهما ايضا نستطيع خلق فرص عمل للشباب اللبناني والحد من البطالة والهجرة”.

وأشار بري الى انه “في وسع الصناعيين اللبنانيين بما يمتلكون من خبرات وقدرات، المساهمة بشكل كبير في تقديم الحلول لأزمة الكهرباء في لبنان”.

الجميل

بدوره رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي جميل قال بعد اللقاء:” زيارتنا اليوم لدولة الرئيس نبيه بري لوضعه في معاناة قطاع الصناعة في لبنان من مشاكل وكعادته لمسنا منه كل التجاوب من اجل المساعدة في إيجاد المخارج والحلول”.

وكان الرئيس بري استقبل الوزير السابق محمد الصفدي وعرضا للأوضاع العامة في لبنان.

ومن زوار بري: الوزير السابق غازي العريضي، وكيل المرجع الشيخ بشير النجفي في سوريا ولبنان العلامة الشيخ علي بحسون والسيد محمد صولي وناجي عطوي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام