اخضاع الوافدين عبر الحدود الشمالية مع سورية للكشف الصحي

تعمل الفرق الطبية والصحية العاملة ضمن مراكز التلقيح الحدودية التابعة لوزارة الصحة، على اخضاع جميع الوافدين الى الداخل اللبناني، لعملية الكشف الصحي عند المعابر الحدودية الشرعية الشمالية الثلاث مع سورية في العبودية والعريضة والبقيعة، باشراف مركز طبابة محافظة عكار وبالتنسيق مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والجمعية الارثوذكسية، وذلك في اطار الجهود والتدابير الطارئة التي تنفذها الوزارة على المعابر الحدودية.

وتتم معاينة العابرين من كل الاعمار، والتدقيق في العوارض الصحية لكل منهم، مع فحص لحرارة الجسم، وتم تزويد الفريق المختص في وزارة الصحة بالآليات المتبعة في حال الشك باية حالة مرضية للتعامل معها، كما يتم اعداد تقرير يومي بالوافدين الى لبنان وبالحالات الصحية لكل منهم، يرفع الى وزارة الصحة.

وافيد انه حتى الان لم يتم تسجيل اي حالة صحية مشتبه بكونها كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام