استهداف موقع حطين التابع لسرايا القدس في خانيونس بصاروخ من طائرة استطلاع اسرائيلية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 14:14
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الصين: ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2592 حالة والمصابين به إلى أكثر من 77 ألف إصابة
ايطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 وتغلق 11 مدينة على خلفية انتشار فيروس كورونا
نائب قائد حرس الحدود الإيراني: إحباط عمليات إرهابية في عدة مدن ومقتل ارهابيين في اشتباكات على الحدود مع باكستان
استهداف موقع حطين التابع لسرايا القدس في خانيونس بصاروخ من طائرة استطلاع اسرائيلية (فلسطين اليوم)
منذ 29 mins
24 February، 2020
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