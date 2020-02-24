الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف موقعًا للمقاومة غرب #خانيونس بعدة غارات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 14:14

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف موقعًا للمقاومة غرب #خانيونس بعدة غارات

منذ 34 mins 24 February، 2020
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