محمد اشتية يدعو لوقف العمل في المستوطنات الصهيونية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية “من التداعيات الخطيرة لاعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وعلى أرض مطار قلنديا، وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الاقصى”.

ودعا اشتية الاثنين “العمال الفلسطينيين الى عدم العمل في المستوطنات، والمقاولين لعدم أخذ أي مقاولات”.

وأدان اشتية “تشكيل اللجنة الأميركية الاسرائيلية لترسيم حدود كنتونات فلسطين، برئاسة السفير الأميركي فريدمان التي ستقضم اكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية وتفتتها الى مساحات معزولة وتسلخ الغور عن بقية الأرض الفلسطينية”.

المصدر: وكالة معاً