طائرة استطلاع “إسرائيلية” تستهدف موقعًا للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 14:14

طائرة استطلاع “إسرائيلية” تستهدف موقعًا للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع

منذ 37 mins 24 February، 2020
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