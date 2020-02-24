وزير الطاقة الإسرائيلي: الاستعدادات للحرب مع غزة قد تمت بالفعل في الأشهر الستة الماضية

الضغوط الاميركية التي تُمارَس على لبنان لرفض المساعدات الدولية لا سيما الايرانية :

هي قرصنة وابتزاز لإبقائه في الازمة الاقتصادية

تخدم الاقتصاد اللبناني عرض النتائج