إصابة مستوطنة صهيونية بعد رشقة صاروخية لـ”سرايا القدس”

أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة جهاد الاسلامي الاثنين رشقة صاروخية صوب الاراضي المحتلة من قبل العدو الاسرائيلي المحاذية لقطاع غزة المحاصر، وذلك في رد على العدوان الصهيوني على دمشق وارتقاء شهيدين.

وقالت القناة الـ13 في كيان العدو إصابة مستوطنة جراء رشقة سرايا القدس في غزة التي اطلقت 12 صاروخا ضمن رشقة صواريخ أطلقت نحو سديروت وغلاف غزة.

وتأتي الرشقات الصاروخية بعد دقائق من تعليق للمتحدث باسم سرايا القدس “ابو حمزة” الذي اكد ان “العدوان الصهيوني على دمشق العروبة واستشهاد اثنين من مجاهدينا جراء القصف هو حدث لابد من الوقوف عنده، وانه لن يمر مرور الكرام ولا يزال الحساب مفتوحا”.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجناحها العسكري “سرايا القدس”، نعت الشهيدين المجاهدين سليم أحمد سليم وزياد أحمد منصور جراء غارات غادرة من السرايا على هدف في دمشق.

المصدر: فلسطين اليوم