الاحتلال الاسرائيلي يغلق معبر بيت حانون في الاتجاهين

اغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين معبر بيت حانون “ايرز” شمال قطاع غزة بالاتجاهين.

وقالت ادارة الاعلام بالمعبر ان سلطات الاحتلال قررت بشكل مفاجئ اغلاق المعبر في الاتجاهين دون تحديد مدة زمنية.

وتسود حالة من التوتر الشديد مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد ليلة من الغارات التي امتدت من جنوب القطاع الى شماله.

وفي ذات السياق، اعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حافلة اهالي الاسرى وهي في طريقها لنقلهم لزيارة ابنائهم في سجون الاحتلال.

وتسمح اسرائيل بزيارة عدد محدود من اهالي للاسرى في السجون مرة كل شهر.

المصدر: وكالة معاً