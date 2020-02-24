الامن العام: توقيف عدد من الاشخاص بتهم ارتكاب افعال جرمية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 10:06

الامن العام: توقيف عدد من الاشخاص بتهم ارتكاب افعال جرمية

منذ 18 mins 24 February، 2020
الامن العام
لبنان

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان ” الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 10/02/2020 لغاية 19/02/2020، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل الآتي:

–   ثمانية عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

–   ثلاثة اشخاص بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهم .

–   شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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