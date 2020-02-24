الامن العام: توقيف عدد من الاشخاص بتهم ارتكاب افعال جرمية

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان ” الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 10/02/2020 لغاية 19/02/2020، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل الآتي:

– ثمانية عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– ثلاثة اشخاص بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهم .

– شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام