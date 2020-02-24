الاحتلال يشن حملة مسعورة بالضفة والقدس المحتلتين ويعتقل 24 مواطناً

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، حملة دهم واقتحامات في القدس والضفة المحتلتين، طالت اعتقال 24 شاباً.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم الفارعة شمال شرق نابلس، وهما فارس التايه وعدي التايه، كما اعتقلت الشاب مصطفى أبو الرب من بلدة قباطية قضاء جنين.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال مهند جابر، ومحمد الخطيب وعبد الرحمن جابر من بلدة بتين شرقاً.

وجرى اعتقال أمين سر حركة فتح في أريحا نائل أبو العسل.

واعتقل جيش الاحتلال، خليل خضر شوكة وعبد الله الهريمي من بيت لحم.

وفي بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، اعتقل 15 مواطناً وهم: علي محمد عبيد، ومهند ناصر محمود، وبشار ناصر محمود، ومنصور ناصر، وفايز محمد محيسن، ومحمد مرعي درباس، ومحمد عدنان عبيد، وعلي ابو ريالة، ووسام نايف عبيد، ورشاد ابو ريالة، وجهاد عيسى بدر، ويوسف الكسواني، والفتى محمد الجيار، وباسل عودة وباسل محمد درباس.

كما سلم جيش الاحتلال استدعاءات أمنية لمراجعة مخابراته للطفلين محمد حمزة عبيد وسعدي الرجبي.

المصدر: فلسطين اليوم