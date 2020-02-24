الدفاعات الجوية السورية تتصدى لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل (التلفزيون السوري) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2020 - 02:06

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل (التلفزيون السوري)

منذ 2 ساعة 23 February، 2020
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