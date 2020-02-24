الإحتلال الإسرائيلي يستهدف غزة بعدد من الغارات والمقاومة ترد

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المواقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة مساء اليوم الأحد. كما استهدفت طائرات الإحتلال بشكل مباشر مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة دار الأرقم في حي التفاح شرق غزة، مما أدى إلى إصابة 4 منهم.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت بأربعة صواريخ موقع حطين التابع لسرايا القدس شمال بيت لاهيا، وقصف أيضاً عددًا من مواقع المقاومة في مناطق متفرقة من القطاع.

وردت المقاومة برشقات صاروخية على مستوطنات “الغلاف”، وأطلقت رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الاحتلال، فيما دوت صافرات الإنذار في نحو 15 مدينة ومستوطنة بفعل القصف الصاروخي.

وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية – الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اطلاق رشقة صاروخية على مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة، رداً على عدوان الاحتلال وارهابه بحق الشعب الفلسطيني.

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أنها لن نسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك، وقالت في بيان إنها دكت المستوطنات المحيطة بغزة بقذائف الهاون، في اطار ردها الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن حالة الاشتباك ما زالت مفتوحة مع الاحتلال.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم عن وصول 4 اصابات الى مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد الاسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت قنوات التلفزة العبرية بان السلطات في عسقلان وسديروت فتحت الملاجئ العامة في أعقاب إطلاق الصواريخ. وأعلنت سلطات الإحتلال عن الغاء التعليم ليوم الاثنين في مدارس عسقلان اسدود نتيفوت سيدروت مجلس اشكول وكل غلاف غزة.

ويأتي التصعيد الجديد في أعقاب جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي راح ضحيتها الشهيد محمد الناعم وأصيب فيها 4 شبان شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم.

المصدر: وكالات