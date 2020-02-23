مراسل المنار: تواصل اطلاق صافرات الانذار في مستوطنات محيط غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2020 - 22:30

مراسل المنار: تواصل اطلاق صافرات الانذار في مستوطنات محيط غزة

منذ 17 mins 23 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة