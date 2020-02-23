حماس: الإحتلال هو المسؤول عن التصعيد و تفجير الأوضاع مع المقاومة في قطاع غزة بارتكابه جريمة بشعة تجاوزت كل الحدود بتعمد قتله الشاب محمد علي الناعم والتنكيل بجثته – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2020 - 22:28

حماس: الإحتلال هو المسؤول عن التصعيد و تفجير الأوضاع مع المقاومة في قطاع غزة بارتكابه جريمة بشعة تجاوزت كل الحدود بتعمد قتله الشاب محمد علي الناعم والتنكيل بجثته

منذ 56 mins 23 February، 2020
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