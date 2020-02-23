سرايا القدس تعلن قصف المستوطنات الصهيونية وتحذر العدو: إن عدتم عدنا

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها سترد على أي عدوان صهيوني، محذرةً العدو “إن عدتم عدنا”. وأعلنت سرايا القدس في بيان مقتضب لها مساء الأحد مسؤوليتها عن قصف المغتصبات الصهيونية مساء اليوم، رداً على اغتيال الشهيد المجاهد محمد الناعم والتنكيل بجسده.

واستهدفت سرايا القدس مساء الأحد، مدينة عسقلان ومغتصبات “غلاف غزة”، رداً على جريمة العدو الصهيوني التي أدت لاستشهاد أحد مجاهدي سرايا القدس بخانيونس.

وزفت سرايا القدس صباح اليوم إلى علياء المجد والخلود الشهيد المجاهد، محمد علي حسن الناعم (27 عاماً)، أحد مجاهديها بلواء خانيونس، والذي ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس.

المصدر: موقع سرايا القدس