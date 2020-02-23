حركة الجهاد الاسلامي: نبارك الرد الذي نفذته المقاومة على الجريمة التي ارتكبها العدو ونؤكد أنها جاهزة وفي حالة استنفار في حال تمادى الاحتلال في توسيع عدوانه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2020 - 22:28

حركة الجهاد الاسلامي: نبارك الرد الذي نفذته المقاومة على الجريمة التي ارتكبها العدو ونؤكد أنها جاهزة وفي حالة استنفار في حال تمادى الاحتلال في توسيع عدوانه

منذ 3 ساعة 23 February، 2020
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