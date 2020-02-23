وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تطلق مجدداً الآن في كيريم شالوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2020 - 18:20

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تطلق مجدداً الآن في كيريم شالوم

منذ 36 mins 23 February، 2020
أخبار موقع المنار

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