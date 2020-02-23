صفارات الإنذار تدوي في #عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2020 - 18:20

صفارات الإنذار تدوي في #عسقلان

منذ 37 mins 23 February، 2020
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