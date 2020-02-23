تسجيل ثالث حالة وفاة على متن السفينة “دايموند برنسيس” المحتجزة في الحجر الصحي باليابان بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كيودو) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 23 2020 - 13:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الامام الخامنئي يشكر الشعب الايراني على المشاركة في الانتخابات البرلمانية رغم الدعايات المغرضة للاعداء
الامام الخامنئي: الأعداء في الاشهر الماضية سعوا لخلق اجواء سلبية لمنع الناس من المشاركة في الانتخابات
الامام الخامنئي:على الجميع أن يكونوا واعين من أجل التصدي لمؤامرات الاعداء التي تستهدف البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: إغلاق المدارس والجامعات في 9 محافظات لنهاية الأسبوع كإجراء إحترازي لمكافحة تفشي فيروس كورونا
شهيد و3 إصابات جراء إطلاق قوات العدو النار على شبان فلسطينيين شرق خان يونس في قطاع غزة
جيش الاحتلال يختطف جثمان الشهيد الشاب الذي استشهد شرق خان يونس وينكل به
سرايا القدس تزف شهيدها المجاهد" محمد علي الناعم" الذي ارتقى في جريمة صهيونية وحشية شرق خان يونس
حركة حماس: تعمد الاحتلال قتل شابٍ أعزل في قطاع غزة والتنكيل بجثته جريمة بشعة تضاف إلى سجله الأسود بحق الفلسطينيين
لجان المقاومة الفلسطينية: جريمة إعدام الشاب شرق خان يونس تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا
يديعوت أحرونوت الصهيونية: تخوف من تعرض آلاف " الإسرائيليين" للإصابة بفيروس كورونا المستجد
سلطات الاحتلال تقرر عزل 12 جندياً صهيونياً أمنوا زيارة الوفد الكوري الجنوبي إلى منطقة المسجد الابراهيمي في الخليل
الحكومة الإيطالية: إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة 2 منهم
كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 602 حالة بعد تسجيل 169 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
رئيس كوريا الجنوبية يعلن رفع مستوى الانذار جراء فيروس كورونا المستجد إلى "أعلى درجة" بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الاصابات
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يزيح الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي
منظومات الدفاع الجوي اليمني الجديدة هي ثاقب1 و2 و3 وفاطر 1 وجرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة
تسجيل ثالث حالة وفاة على متن السفينة “دايموند برنسيس” المحتجزة في الحجر الصحي باليابان بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كيودو)
منذ 7 mins
23 February، 2020
التعليقات
ذات صلة
لا إصابات جديدة بـ”كورونا” في 21 إقليماً صينياً خلال 24 ساعة
حمدان: ما هو موقف الحكومة من تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء؟
الصحة الإيرانية تعلن إغلاق جميع الجامعات والكليات في طهران حتى نهاية الأسبوع
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}