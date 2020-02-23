تسجيل ثالث حالة وفاة على متن السفينة “دايموند برنسيس” المحتجزة في الحجر الصحي باليابان بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كيودو) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2020 - 13:34

تسجيل ثالث حالة وفاة على متن السفينة “دايموند برنسيس” المحتجزة في الحجر الصحي باليابان بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كيودو)

منذ 7 mins 23 February، 2020
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