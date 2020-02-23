الحجيري نفى إصابة أحد مواطني عرسال بالكورونا

استغرب عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب بكر الحجيري إعلان وزير الصحة العامة حمد حسن إصابة أحد المواطنين من بلدة عرسال بمرض الكورونا، وهو محسن الفليطي، مع العلم أن محسن هو جندي وموجود في مكان خدمته”.

وأضاف: “لا شك بأن فيروس كورونا خطير جدا ومخيف، والقمع أقوى اقتصادات في العالم، ولكن هذا لا يعطي الحق لأحد بالإعلان عن إصابات وعن التسمية إلا إذا تحقق من ذلك”.

كما أكد أن “عرسال خالية من أي إصابة بفيروس كورونا، وعلى من أعلن هذا الخبر أن يبادر إلى التوضيح وتقديم الإعتذار من المواطنين، لأن هذا الإعلان أدى إلى حال هلع في البلدة والجوار”.

وختم، متمنيا “التخلص من هذا الفيروس في أسرع وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام