النائب قاسم هاشم: للابتعاد عن كل ما يفرق ويشرذم

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أن “الظروف الصعبة والازمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تركت آثارها وتداعياتها السلبية على الحياة اليومية المعيشية للبنانيين، تستدعي الإسراع بوضع خطة انقاذية والبدء باتخاذ القرارات والإجراءات التي تخفف من الأعباء الثقيلة على الناس، وكل ذلك بعد الإعلان عن التوجه النهائي بموضوع اليوروبوند بما يحفظ مصلحة الدولة والناس وخلال مدة قصيرة لاننا لا نملك ترف الوقت والاسترخاء”.

وقال في تصريح بعد جولة في عدد من قرى منطقتي مرجعيون وحاصبيا: “رغم ما يجري فاننا قادرون كلبنانيين أن نتغلب على الصعوبات ونتجاوزها عندما تتوفر الإرادة الوطنية وتتكامل القدرات ويتخلى الجميع عن الأنانيات والمصالح والمكاسب السياسية والحزبية والطائفية، ويتعاون الجميع لإنقاذ الوطن من المعضلات التي أصابته والتي يتحمل مسسؤوليتها المكونات السياسية والوطنية، لانها تراكم سنوات وعهود. المطلوب اليوم الابتعاد عن كل ما يفرق ويشرذم، والعمل على المساحة المشتركة التي تخرج لبنان واللبنانيين من معاناتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام