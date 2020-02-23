مكتب النائب الخليل يؤكد عدم إصابته بالاذى جراء التعرض لموكبه في شويا

صدر عن مكتب النائب أنور الخليل البيان الاتي: “نشر موقع رصدنيوز اونلاين، الذي يديره السيد طارق أبو فخر مسؤول الإعلام في بلدية الشويفات والمعروف بإنتمائه الحزبي وعلاقاته الحزبية في بلدة شويا، خبرا تناقلته وسائل إعلامية أخرى لاحقا، وفيه أن موكب النائب الخليل تعرض لرشق البيض والبندورة في شويا قضاء حاصبيا، أثناء زيارته البلدة، وأنه أصيب بالحجارة.

والصحيح، أنه بعد قيام النائب الخليل بواجب تقديم التعزية في بلدة شويا، زار منزل الشيخ ماجد أبو سعد، والتقى عددا من الاهالي والمشايخ، وإثر مغادرته رشقت إحدى سيارات المواكبة بالبيض من قبل مجهولين. ولم يصب الخليل ولا سيارته بأذى، خلافا لما أورده الموقع المذكور، وتداولته بعض المواقع الأخرى”.وابلغت الجهات الأمنية بكامل المعطيات المتعلقة بالاعتداء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام