الصحة الإيرانية تعلن إغلاق جميع الجامعات والكليات في طهران حتى نهاية الأسبوع

أعلن مستشار وزارة الصحة الايرانية علي رضا وهاب زادة، عن إغلاق الجامعات في العاصمة طهران وعدد من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا. وكتب وهاب زادة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء السبت، أن جميع الجامعات في محافظات طهران والبرز وقزوين والمركزية وقم وهمدان وأصفهان وجيلان ومازندران، ستغلق حتى نهاية الأسبوع. وتم لغاية الآن تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد توفي منهم 5 افراد. وقد ادى انتشار فيروس كورونا في محافظات قم والمركزية وطهران وجيلان الى اغلاق المدارس والجامعات فيها وفي بعض المحافظات المجاورة لها.

المصدر: مهر