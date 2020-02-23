طريقة سحرية للنوم في أقل من دقيقة واحدة

لا يوجد شيء أكثر إثارة للغضب والإحباط، من البقاء مستلقيا على السرير طوال الليل، في الوقت الذي تشعر بالنعاس الشديد وبحاجة ماسة إلى النوم.

ولكن تحظى طريقة جديدة تدعى (4-7-8) برواج كبير بين من يعانون من الأرق، والتي يزعمون أنها تساعد على النوم في خلال 60 ثانية فقط، وأثبتت فعاليتها بصورة كبيرة، بحسب موقع “Whimn”.

وترتكز الطريقة على إجراء تغيير في طريقة تنفسك، وذلك “بالتنفس عبر الأنف بمقدار 4 ثوان، ثم تمسك نفسك لمدة 7 ثوان، ثم تتنفس لمدة 8 ثوان، مع تكرار هذه العملية 4 مرات”.

ويشرح الطبيب أندرو ويل، المتخصص في الطب التكاملي في جامعة أريزونا، أن تمرين التنفس (4-7-8)، مستوحى من اليوغا الهندية، التي تستخدم كجزء من ممارسة التأمل، مشيرا إلى “أنها أفضل طريقة فردية للعودة إلى النوم إذا استيقظت في منتصف الليل أو في حالة المعاناة من الأرق”.

كما أوضح أن تلك الطريقة تفرض بعض الإيقاعات على التنفس، وتعطي إشارات تدريجية للجهاز العصبي.

لذا في المرة القادمة عندما تتقلب في السرير يمينا ويسارا، بسبب معاناتك من قلة النوم، حاول أن تبطئ أنفاسك لتهدئة عقلك.

المصدر: سبوتنيك