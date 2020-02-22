وسائل اعلام فلسطينية: وفد من حركة #حماس سيزور موسكو مطلع اذار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 22:18

وسائل اعلام فلسطينية: وفد من حركة #حماس سيزور موسكو مطلع اذار

منذ 1 ساعة 22 February، 2020
أخبار موقع المنار

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