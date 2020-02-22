الجيش السوري: أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 20:28
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مصدر عسكري سوري: أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي
وزير النقل السوري: طريق حلب دمشق الدولي بات جاهزا إعتبارًا من اليوم أمام الجميع
اردوغان: سياسات تركيا في سورية وليبيا ليست مغامرة ولا خيارًا عبثيا
لبنان: خلية الأزمة الوزارية تناقش موضوع الكورونا وتتخذ إجراءات صارمة في المطار وكل محطات العبور
وزير الصحة اللبناني : اجرينا فحوصات لـ11 حالة ثبت انها خالية من اي اصابة بالكورونا
الوزبر حسن: الاجراءات التي يتم اتخاذها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية هي اجراءات فعَّالة لكشف أي حالة مصابة بالفيروس
الوزير حسن: لا توجد حتى الآن توصية من منظمة الصحة العالمية بوقف الرحلات إلى الدول المتأثرة بالكورونا
وزير الاقتصاد راوول نعمة أصدر قرارا بمنع تصدير أجهزة أو أدوات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية
وزيرة الإعلام اللبنانية تحذر من الأخبار الكاذبة حول الكورونا وتطلب مساءلة كل من ينشرها
منظمة الصحة العالمية تبدي قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا القاتل لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يخالطوا مرضى
الصحة العالمية: 80% من المصابين يتوقع شفاؤهم من فيروس كورونا و20% بحالة حرجة 2 % منهم فقط عرضة للوفاة
منظمة الصحة العالمية: افريقيا غير مستعدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
الصحة الإيرانية: من بين 285 مشتبهاً بإصابتهم بكورونا اثبتت نتائج الإختبارات إصابة 18 منهم فقط وتوفي منهم 4
ايطاليا تعلن عن ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا
سلطات الاحتلال: تسعة سياح كوريين مصابين بالكورونا زاروا "اسرائيل" مؤخرا
وول ستريت جورنال: مؤتمر دولي في سنغافورة يسهم في انتشار فيروس كورونا إلى مختلف أنحاء العالم
الأمم المتحدة تعلن مقتل حوالي 3500 مدني في أفغانستان عام 2019 بسبب العنف في البلاد
الجيش السوري: أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي
منذ 1 ساعة
22 February، 2020
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