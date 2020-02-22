الجيش السوري: ستتم ملاحقة أي طيران يخرق الأجواء السورية لحظة اكتشافه وسنعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 20:28

الجيش السوري: ستتم ملاحقة أي طيران يخرق الأجواء السورية لحظة اكتشافه وسنعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي

منذ 1 ساعة 22 February، 2020
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