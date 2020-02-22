حسن من النبطية: نقوم باجراءات جدية وعندما يكون هناك أي إصابة نعلن عنها

زار وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي في النبطية، لمتابعة موضوع الاشتباه بحالتين مصابتين بفيروس كورونا.

واطلع حسن من الفريق الطبي على آخر التطورات وكل التفاصيل عن الحالتين وتفقد القسم المنوي تجهيزه ليكون جناحا للحجر الصحي، ثم تحدث وزير الصحة الى الصحافيين، حيث قال “لا بد من التأكيد على ثلاث ثوابت: أولا، عندما يكون هناك إصابة نعلنها على الملأ وبكل ثقة متكلين على الفحص الدقيق”.

وتابع حسن “ثانيا، ان الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة العامة بكافة الموانئ البحرية والبرية والجوية هي إجراءات جدية والبارحة صدر اعلان منظمة الصحة العالمية عن جدية الإجراءات الحاصلة في مطار بيروت الدولي، وهذا مدعاة فخر”، واضاف “أما النقطة الثالثة والتي أحب التأكيد عليها فهي ضرورة التزام الاعلام، وهو الشريك المسؤول وهناك إجراءات وإرشادات يحب الالتزام بها وبدقة وتطبيقها كاملة، كما يجب ان نمنع البعض على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا من بث بعض الإشاعات المغرضة التي تسبب حالة عامة من الهلع”.

وقال حسن “تبين بعد اطلاعي من مدير مستشفى نبيه بري الجامعي في النبطية حسن وزنة ورئيس بلدية كفررمان عن وضع الحالتين اللتين جئنا خصيصا للتحقق منهما، أن لا عوارض طبية تشير الى وجود فيروس كورونا، وهما في حجر منزلي صحي بالتنسيق مع مدعي عام النبطية وشرطة بلدية كفررمان”، ودعا الى “عدم الهلع، فهناك حالة واحدة مؤكدة في مستشفى بيروت فيما كل من كانوا على متن الطائرة لم تظهر عليهم حتى اللحظة أي عوارض”.

ونبه حسن “من الإشاعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لأننا نقوم بكل الإجراءات على الحدود وعند الموانئ، ما سمح لنا باكتشاف الحالة مبكرا، وهذا يسجل لجهاز الترصد الوبائي”، وحث “البلديات على القيام بكل الخطوات اللازمة والتنسيق مع مصالح الصحة والقوى الامنية لمواجهة اي طارئ بهذا الصدد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام