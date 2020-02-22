استشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي بالقدس المحتلة

استشهد شاب فلسطيني السبت بعد أن أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار عليه أمام باب الأسباط احد ابواب المسجد الاقصى المبارك بالقدس المحتلة، بزعم محاولته طعن أحد أفراد شرطة الاحتلال هناك.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الشاب كان يتوجه باتجاه باب الأسباط عندما أطلق الجنود الصهاينة النار عليه مباشرة”.

ولفتت المصادر الى ان “جنود الاحتلال أغلقوا المنطقة ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى الشاب الذي لم تعرف هويته بعد”.

واضافت المصادر ان “قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا على محيط باب الأسباط ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للشاب المصاب”.

المصدر: فلسطين اليوم