“المجلس الشيعي” قرار منع الزيارات الدينية من اختصاص الحكومة اللبنانية

قال رئيس مكتب الحج والعمرة والزيارة في “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ حسن شريفة إن منع أي زائر من السفر هو من اختصاص الحكومة اللبنانية وليس من اختصاص مكتبا.

وأضاف الشيخ شريفة في بيان له السبت أنه “وردت اتصالات عدة من جهات مختلفة بضرورة إصدار بيان منع الزوار من مغادرة لبنان الى البلاد التي أعلن فيها عن حالات مصابة بفيروس الكورونا”.

واوضح الشيخ شريفة انه “ليس من صلاحيات المكتب منع أي زائر من السفر الى أي مكان سواء كانت الوجهة بداعي الزيارة الى ايران أو العراق او العمرة والحج الى المملكة العربية السعودية او الى أي مكان آخر، باعتبار الموضوع شأن لبناني عام وما يصدر عن الحكومة اللبنانية من توجيهات او قرارات فإنه يشملنا كغيرنا من المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام