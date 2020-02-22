علي بزي: لملاحقة بعض الجشعين الذين يستغلون الناس ويرفعون الأسعار

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي إنه “رغم سوداوية المشهد ماليا واقتصاديا، يمكننا الخروج من الأزمة وفق برنامج وطني يستحوذ على توحيد المقاربات بعيدا عن تسجيل النقاط والتوترات السياسية”.

واعتبر بزي السبت انه “يجب عدم تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود مفاعيل الإجراءات الممكن اتخاذها في ظل ما تعانيه هذه الشرائح اللبنانية من ضائقة وعوز”.

وانتقد بزي “استغلال بعض الجشعين للمواطنين في حاجياتهم اليومية برفع الأسعار على السلع”، مطالبا “الأجهزة المختصة بملاحقتهم وتسطير المخالفات بحقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام