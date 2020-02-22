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February 22 2020 - 18:36

استمرار فرز الاصوات في الانتخابات الايرانية

منذ 2 ساعة 22 February، 2020
فرز الاصوات بالانتخابات الايرانية
ايران - عربي وإقليمي

تتواصلُ عمليةُ فرزِ الأصواتِ لانتخاباتِ مجلسِ الشورى الإسلامي ومجلسِ خبراءِ القيادة في إيران.

وأعلن المتحدثُ باسمِ لَجنةِ الانتخاباتِ إسماعيل موسوي عن أسماءِ خمسةٍ وثلاثينَ مرشحاً حصلوا على أعلى نسبةِ أصواتٍ في الانتخاباتِ البرلمانية في دائرةِ طهرانَ الانتخابية، وجاءَ في مقدمتِهِم عمدةُ طهرانَ السابق محمد باقر قاليباف الذي يتصدرُ قائمةَ المرشحينَ المحافظين.

وقال موسوي إنّ نتائجَ انتخاباتِ مجلسِ خبراءِ القيادة ستصدُرُ بعدَ ظهرِ اليوم، فيما ستُعلَنُ نتائجُ الانتخاباتِ البرلمانيةِ مساءَ اليومِ أو غداً.

المصدر: قناة المنار

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