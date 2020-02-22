الخلية الاعلامية لمواجهة كورونا: لمكافحة الأخبار الكاذبة والتي تحدث هلعا في المجتمع

شدد وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن على جاهزية المؤسسات الاستشفائية وسلامة 11 حالة من فيروس كورونا بعد إجراء الفحص عليها في مستشفى “رفيق الحريري الجامعي”.

كلام حسن جاء في في مؤتمر صحافي من وزارة الإعلام، مواكبة لملف كورونا، حيث اجتمعت خلية الاعلام المخصصة لمتابعة هذا الموضوع السبت بدعوة من وزيرة الاعلام منال عبد الصمد وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووسائل الإعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.

ورأت خلية الازمة أن “أكثر ما ينتظره المواطن في هذا الظرف هو المعلومة الطبية الدقيقة المستقاة من منابعها، أي وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والنشرات التثقيفية الدورية في كل وسائل الإعلام، على اختلافها، وعبر المنصات الرقمية”.

وأكدت الخلية على “ضرورة حصر الأخبار الرسمية عن فيروس كورونا بالوكالة الوطنية للاعلام، تلافيا لأي بلبلة قد يحدثها بث معلومات خاطئة أو غير مكتملة، هنا وهناك”.

وشدد الخلية على “ضرورة التحرك سريعا لمكافحة الأخبار الكاذبة والتي تحدث هلعا في المجتمع، ومساءلة كل من تسوّل له نفسه نشر أخبار غير صحيحة، أو الترويج لها أو مشاركتها مع الآخرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام