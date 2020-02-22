وزير الصحة العامة في لبنان: أجرينا فحصا على 11 حالة وكانت النتيجة سلبية بخصوص فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 16:38
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وزير الصحة العامة في لبنان: أجرينا فحصا على 11 حالة وكانت النتيجة سلبية بخصوص فيروس كورونا
منذ 58 mins
22 February، 2020
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