كوريا الجنوبية: الإصابات بكورونا ارتفعت الى 433 حالة والحكومة تشدد على التدابير الصحية

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 433 حالة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية السبت “أبلغت كوريا الجنوبية عن 87 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ويرتفع الإجمالي إلى 433”.

فيما أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون أن “تفشي فيروس كورونا الجديد أصبح وضعا خطيرا”، متعهدا “ببذل الجهود لاحتواء الفيروس”.

ووجه تشونغ دعوة خاصة للمواطنين للتعاون مع الحكومة في جهودها لاحتواء انتشار الفيروس، مناشدا “المواطنين للامتناع عن المشاركة في الأنشطة الدينية والاجتماعية بالأماكن المغلقة والمزدحمة”.

وتابع تشونغ “وفقا للقانون والمبادئ، ستتعامل الحكومة بصرامة مع الأفعال التي تتعارض مع جهود الحجر الصحي والتخزين غير القانوني للسلع الطبية والأفعال التي تثير عدم الارتياح من خلال التجمعات الحاشدة”.

المصدر: سبوتنيك