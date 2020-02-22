محمد نصر الله: من واجبنا كلبنانيين أن نتصدى لمن يحاول إعاقة عمل الحكومة

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب محمد نصر الله “إننا ما زلنا في مرحلة ترقب الحكومة التي تعمل بمساحة الوقت المسموح فيه”.

وتابع نصر الله السبت “في الوقت المتاح يجب على الحكومة إعداد برنامج عملها للمرحلة المقبلة والأولوية الأولى لها هي الإقتصاد والسيطرة على الوضع المالي والنقدي والإقتصادي بالبلد”.

ولفت نصر الله الى انه “لم يظهر حتى الآن من يتجرأ على عرقلة عمل الحكومة في الوصول إلى ما هو في خدمة لبنان واللبنانيين عامة على مستوى الوضع الإقتصادي والمالي”.

واضاف نصر اله “لكن إذا ما حصل هذا الأمر أعتقد أنه من واجبنا كلبنانيين أن نتصدى لكل من يحاول أن يعيق تقدم الحكومة ومؤسسات الدولة بالسعي من أجل إخراج لبنان من الأزمة التي هو فيها، الأمر يحتاج إلى وقت وصبر وتعاون من الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام