الطقس الاحد غائم جزئيا دون تعديل يذكر بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم أحيانا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار. كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 1200 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية بارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى طقس ممطر ومتقلب ويستمر تأثيره خلال الأيام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم إجمالا مع إنخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على إرتفاع 1300 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على إرتفاع 1300 متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 18 درجة. فوق الجبال من 3 الى 11 درجة. في الداخل من 4 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 20 و50 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80%.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 17°م.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام