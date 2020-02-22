خلية الازمة الحكومية اجتمعت برئاسة دياب.. وبحثت اجراءات مواجهة كورونا وسعر الخبز

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت اجتماعا لخلية الأزمة الوزارية التي ناقشت موضوع فيروس كورونا.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إنه “تم اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وكل محطات العبور وتخفيف الرحلات الجوية من البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس وإليها على أن يصدر تعميم تفصيلي يتعلق بمختلف إجراءات الوقاية”، وتابعت “كما سيخصص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي إصابة بهذا الفيروس، ليتم عزلها وحصرها، إضافة الى اتخاذ قرار بمنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها من قبل التجار”.

وشددت اللجنة الوزارية على أنه “ليس من داع للهلع بالرغم من كل ما ظهر من تضخيم عبر وسائل الإعلام، وستنظم وزارة الإعلام بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا بمشاركة وزير الصحة للتحدث في كيفية التعاطي الإعلامي مع الأخبار المتصلة بالفيروس”، واضافت “سيعقد وزير الصحة العامة والمدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عند الخامسة عصرا مؤتمرا صحافيا في حرم المستشفى، في حضور الفريق الطبي والتمريضي المختص، للادلاء بمعلومات متعلقة بتسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في لبنان، يليه جولة ميدانية في أقسام العزل المستحدثة الخالية من المرضى”.

من جهة ثانية، كلفت اللجنة الوزارية وزير الاقتصاد بالقيام بما يراه مناسبا لجهة حسم النقاش حول رفع سعر ربطة الخبز بعدما استمعت منه الى ما جرى من حوار بينه ونقابة أصحاب الافران، كما عرض وزير البيئة والتنمية الادارية خطتين لمعالجة ملف النفايات، واحدة عاجلة والثانية آجلة.

وفي موضوع الكهرباء، عرض وزير الطاقة موضوع استيراد مادة المازوت من الخارج وحجم حاجة لبنان لهذه المادة في مختلف القطاعات، ومسألة فتح الاعتمادات لحصة الدولة في السوق المحلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام