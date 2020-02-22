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February 22 2020 - 14:32

أكثر من 50 جريمة قتل في يومين بولاية شمال شرق البرازيل

منذ 18 mins 22 February، 2020
علم البرازيل
أخبار دولية - البرازيل

سجلت ولاية سيارا البرازيلية(شمال شرق) 51 جريمة قتل خلال يومين، أي أكثر بخمس مرات من المتوسط اليومي، وفق ما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت الوكالة “وقعت كل جرائم القتل بين السادسة صباحا (09.00 بتوقيت غرينتش) الأربعاء والسادسة صباح الجمعة وهي تزيد بأكثر من خمس مرات عن متوسط جرائم القتل اليومية وهي ست جرائم”.

وتابعت الوكالة ان “حكومة الرئيس جايير بولسونارو قررت إرسال قوات عسكرية والحرس الوطني لتعزيز الأمن في سيارا الجمعة”، ولفتت الى ان “هذه الجرائم تزامنت مع تنفيذ أفراد من الشرطة العسكرية عصيانا مطالبين بالحصول على أجور أعلى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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