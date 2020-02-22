السيد الصدر: لتظاهرة مليونية إذا لم يصوت البرلمان على حكومة تستجيب لتطلعات الشعب

دعا زعيم “التيار الصدري” في العراق السيد مقتدى الصدر إلى “الخروج بتظاهرة مليونية دون عناوين جهوية ثم تحويلها إلى اعتصامات، إذا لم يصدق البرلمان على حكومة تستجيب لتطلعات الشعب العراقي”.

وقال السيد الصدر في بيان له السبت “نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينه وزارية غير محاصصاتية وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين”.

وهدد السيد الصدر أنه “إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على تركيبة وزارية نزيهة تستجيب لتطلعات المرجعية والشعب، فإن ذلك يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية وتحويلها إلى اعتصام حول المنطقة الخضراء”.

المصدر: روسيا اليوم